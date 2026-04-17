Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage de ferronnerie Chevannes

Stage de ferronnerie Chevannes

Stage de ferronnerie Chevannes vendredi 15 mai 2026.

Ville : 45210 Chevannes

Département : Loiret

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif enfant

Chevannes

Stage de ferronnerie

Chevannes Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:00:00
fin : 2026-05-15 17:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Stage de ferronnerie
Apprenez les bases de la ferronnerie en fabricant un objet ! Un atelier proposé aux jeunes à partir de 8 ans. 15  .

Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 65 91 29 11  mffc45210@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ironwork course

L’événement Stage de ferronnerie Chevannes a été mis à jour le 2026-04-17 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

À voir aussi à Chevannes (Loiret)