Stage de ferronnerie Chevannes
Stage de ferronnerie Chevannes vendredi 15 mai 2026.
Chevannes
Stage de ferronnerie
Chevannes Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:00:00
fin : 2026-05-15 17:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Stage de ferronnerie
Apprenez les bases de la ferronnerie en fabricant un objet ! Un atelier proposé aux jeunes à partir de 8 ans. 15 .
Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 65 91 29 11 mffc45210@gmail.com
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English :
Ironwork course
L’événement Stage de ferronnerie Chevannes a été mis à jour le 2026-04-17 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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