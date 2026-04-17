Chevannes

Stage de ferronnerie

Chevannes Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:00:00

fin : 2026-05-15 17:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Stage de ferronnerie

Apprenez les bases de la ferronnerie en fabricant un objet ! Un atelier proposé aux jeunes à partir de 8 ans. 15 .

Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 65 91 29 11 mffc45210@gmail.com

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English :

Ironwork course

L’événement Stage de ferronnerie Chevannes a été mis à jour le 2026-04-17 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS