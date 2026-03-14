Stage de feutre de laine et tressage végétal

5 Megie La Roche-l’Abeille Haute-Vienne

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-23 2026-07-04 2026-09-12

L’atelier se déploie autour du thème du feutrage allié au tressage.

L’atelier est accessible aux personnes débutantes en feutrage et tressage, mais convient aussi aux personnes ayant déjà une pratique de feutrage ou de vannerie sauvage. Nous créons un objet (une petite corbeille) en feutre humide, et y ajoutons des éléments de tressage en fibre végétales (lianes, écorces), sur un mode poétique et créatif.

La laine utilisée provient de toisons locales, ainsi que des laines en ruban peigné de couleur naturelle. Une promenade en nature complète ce stage, pour découvrir les nombreuses plantes sauvages adaptées au tressage. .

5 Megie La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine petitesruches@free.fr

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English : Stage de feutre de laine et tressage végétal

L’événement Stage de feutre de laine et tressage végétal La Roche-l’Abeille a été mis à jour le 2026-03-10 par Terres de Limousin