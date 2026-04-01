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Stage de Foot des vacances de Pâques de l’USF Fouesnant

Stage de Foot des vacances de Pâques de l’USF Fouesnant lundi 20 avril 2026.

Adresse : Salle Omnisport de Bréhoulou

Ville : 29170 Fouesnant

Département : Finistère

Début : 2026-04-20T09:00:00

Fin : 2026-04-21T17:30:00

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Fouesnant

Stage de Foot des vacances de Pâques de l’USF

Salle Omnisport de Bréhoulou Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 09:00:00
fin : 2026-04-21 17:30:00

Date(s) :
2026-04-20

Organisée par le club de foot USF
Tu veux progresser, t’amuser & partager de superbes moments avec tes copains pendant les vacances ?
Le Stage de Pâques de l’USF revient pour deux jours de plaisir intense !
Que tu sois un(e) habitué(e) du terrain ou que tu aies envie de découvrir notre club, ce stage est fait pour toi.
Au programme technique, matchs, convivialité & bonne humeur !
– Accueil des enfants entre 9h00 et 10h00 à la salle omnisports de Brehoulou
– Atelier technique de 10h00 à 12h00
– Pique nique de 12h00 à 13h00 (à la charge des parents)
– Animation ou activité libre de 13h00 à 14h00
– Futsal ou synthétique de 14h00 à 17h00
– Goûter à 17h00 au stade
– Départ des enfants entre 17h00 et 17h30

POUR QUI ? Toutes les catégories de U6 à U15

OÙ ? Synthétique ou Futsal (selon la météo, on s’adapte !)

ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ !
Ne laisse pas passer ta chance de rejoindre l’aventure. Les premiers inscrits seront les premiers servis !
COMMENT S’INSCRIRE ?
via le lien de réservation
Infos & CONTACT KEVIN LE GOFF par téléphone ou par mail   .

Salle Omnisport de Bréhoulou Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 68 52 93 99 

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English : Stage de Foot des vacances de Pâques de l’USF

L’événement Stage de Foot des vacances de Pâques de l’USF Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-03 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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