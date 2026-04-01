Fouesnant

Stage de Foot des vacances de Pâques de l’USF

Salle Omnisport de Bréhoulou Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 09:00:00

fin : 2026-04-21 17:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Organisée par le club de foot USF

Tu veux progresser, t’amuser & partager de superbes moments avec tes copains pendant les vacances ?

Le Stage de Pâques de l’USF revient pour deux jours de plaisir intense !

Que tu sois un(e) habitué(e) du terrain ou que tu aies envie de découvrir notre club, ce stage est fait pour toi.

Au programme technique, matchs, convivialité & bonne humeur !

– Accueil des enfants entre 9h00 et 10h00 à la salle omnisports de Brehoulou

– Atelier technique de 10h00 à 12h00

– Pique nique de 12h00 à 13h00 (à la charge des parents)

– Animation ou activité libre de 13h00 à 14h00

– Futsal ou synthétique de 14h00 à 17h00

– Goûter à 17h00 au stade

– Départ des enfants entre 17h00 et 17h30

POUR QUI ? Toutes les catégories de U6 à U15

OÙ ? Synthétique ou Futsal (selon la météo, on s’adapte !)

ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ !

Ne laisse pas passer ta chance de rejoindre l’aventure. Les premiers inscrits seront les premiers servis !

COMMENT S’INSCRIRE ?

via le lien de réservation

Infos & CONTACT KEVIN LE GOFF par téléphone ou par mail .

Salle Omnisport de Bréhoulou Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 68 52 93 99

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English : Stage de Foot des vacances de Pâques de l’USF

L’événement Stage de Foot des vacances de Pâques de l’USF Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-03 par OT FOUESNANT LES GLENAN