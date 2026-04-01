Stage de Foot des vacances de Pâques de l’USF Fouesnant
Stage de Foot des vacances de Pâques de l’USF Fouesnant lundi 20 avril 2026.
Fouesnant
Stage de Foot des vacances de Pâques de l’USF
Salle Omnisport de Bréhoulou Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 09:00:00
fin : 2026-04-21 17:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Organisée par le club de foot USF
Tu veux progresser, t’amuser & partager de superbes moments avec tes copains pendant les vacances ?
Le Stage de Pâques de l’USF revient pour deux jours de plaisir intense !
Que tu sois un(e) habitué(e) du terrain ou que tu aies envie de découvrir notre club, ce stage est fait pour toi.
Au programme technique, matchs, convivialité & bonne humeur !
– Accueil des enfants entre 9h00 et 10h00 à la salle omnisports de Brehoulou
– Atelier technique de 10h00 à 12h00
– Pique nique de 12h00 à 13h00 (à la charge des parents)
– Animation ou activité libre de 13h00 à 14h00
– Futsal ou synthétique de 14h00 à 17h00
– Goûter à 17h00 au stade
– Départ des enfants entre 17h00 et 17h30
POUR QUI ? Toutes les catégories de U6 à U15
OÙ ? Synthétique ou Futsal (selon la météo, on s’adapte !)
ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ !
Ne laisse pas passer ta chance de rejoindre l’aventure. Les premiers inscrits seront les premiers servis !
COMMENT S’INSCRIRE ?
via le lien de réservation
Infos & CONTACT KEVIN LE GOFF par téléphone ou par mail .
Salle Omnisport de Bréhoulou Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 68 52 93 99
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English : Stage de Foot des vacances de Pâques de l’USF
L’événement Stage de Foot des vacances de Pâques de l’USF Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-03 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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