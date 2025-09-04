Ensemble Matheus | Musique l’Archipel Fouesnant

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

2026-04-30

« Double Baroque » | Vivaldi, Bach et Telemann

Cette saison, l’Ensemble Matheus présente un programme composé de concertos doubles, triples et quadruples de Vivaldi, Telemann et Bach.

Ces chefs-d’œuvre baroques, où les instruments dialoguent avec virtuosité et élégance, sont interprétés avec toute l’énergie et la passion qui caractérisent l’Ensemble Matheus. En apothéose du concert, le Concerto pour quatre violons de Vivaldi est un moment d’une intensité musicale unique où la virtuosité des solistes s’élève dans un tourbillon d’harmonies. Ce chef-d’œuvre, qui a inspiré Bach, constitue un sommet de l’équilibre entre les voix solistes et l’ensemble, offrant une conclusion rêvée à cette soirée baroque.

Concert complet, liste d’attente .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

