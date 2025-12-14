Stage de Frivolité Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Stage de Frivolité Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac samedi 10 octobre 2026.
Stage de Frivolité
Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
10h-16h. La frivolité désigne une sorte de dentelle composée d’arceaux, d’anneaux et de picots réalisés à l’aide de doubles noeuds assemblés les uns avec les autres. 10€ (adhésion Actor 2024 obligatoire 10€)
Stage frivolité animé par Noisette.
La frivolité désigne une sorte de dentelle composée d’arceaux, d’anneaux et de picots réalisés à l’aide de doubles noeuds assemblés les uns avec les autres. Elle se réalise à l’aiguille ou au crochet, mais la technique traditionnelle se pratique à l’aide d’un outil en forme de barquette appelé une navette.
Possibilité de restauration sur place.
Sur inscription. .
Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 53 13 73 mcl24@sfr.fr
English :
10am-4pm. Frivolity is a kind of lace made up of hoops, rings and picots created by double knots joined together. 10 (Actor 2024 membership required: 10?)
L’événement Stage de Frivolité Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère