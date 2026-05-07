Été actif Golf’O Golf du Sorbier Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Été actif Golf’O Golf du Sorbier Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac mercredi 29 juillet 2026.
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Été actif Golf’O
Golf du Sorbier 336 route du Puridier Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00
Date(s) :
2026-07-29
17h-19h. Découvrez le golf de manière originale et ludique avec un pro. À partir de 8 ans. Réservation en ligne. 4€
Remontez le temps et venez découvrir un golf ludique, champêtre sur un parcours nature et original pour découvrir avec un professeur diplômé d’État, ancien professionnel et historien du golf, le golf simplement comme aux origines. Initiation, accompagnement et jeux sur le parcours à partager en famille ! À partir de 8 ans. 16 personnes maximum.
Réservation en ligne uniquement (à partir du 1er juin).
Non échangeable et non remboursable (vérifiez bien vos dates et horaires avant validation finale et paiement). .
Golf du Sorbier 336 route du Puridier Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dorodgne.com
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English : Été actif Golf’O
5pm-7pm. Discover golf in a fun and original way with a pro. Ages 8 and up. Book online. 4?
L’événement Été actif Golf’O Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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