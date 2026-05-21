Visite guidée 2026 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Visite guidée 2026 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac jeudi 10 septembre 2026.
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Visite guidée 2026 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 17:30:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
17h30? Replongez le temps d’une visite dans l’Histoire tragique de la Seconde Guerre mondiale. A partir de 10 ans. Sur réservation. Gratuit
Replongez le temps d’une visite dans l’Histoire tragique de la Seconde Guerre, et laissez Rouffignac être le témoin du drame qui se déroula durant l’année 1944. A la lueur de la lanterne, parcourez les rues silencieuses du village, meurtries par les souffrances d’une population victime de l’occupation et de la violence de la guerre.
Visite assurée par un guide professionnel de l’agence Périgord Welcome.
Réservation en ligne ou auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée Vézère. .
Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
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English : Visite guidée 2026 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
17h30? Immerse yourself in the tragic history of the Second World War. Ages 10 and up. Reservations required. Free
L’événement Visite guidée 2026 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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