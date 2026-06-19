Cinéma de plein air Toy story 5 Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac mardi 11 août 2026.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Cinéma de plein air Toy story 5

Esplanade de la liberté Devant la salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

21h30. Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! 5€ à 7€

Projection en plein air proposée par Ciné passion 24.

Synopsis

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

Repli dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps .

Esplanade de la liberté Devant la salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97 infos@cine-passion24.com

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English : Cinéma de plein air Toy story 5

9:30 p.m. Buzz, Woody, Jessie, and the rest of the gang will see their work called into question when they discover that what today’s kids are obsessed with is… electronics! 5? %E0 7?

L’événement Cinéma de plein air Toy story 5 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-06-19 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne