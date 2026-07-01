Stage de golf à la journée Lieu-dit Château de Boisgelin Pléhédel
samedi 18 juillet 2026 · Lieu-dit Château de Boisgelin · Pléhédel
Informations pratiques
Pléhédel
Stage de golf à la journée
Lieu-dit Château de Boisgelin Golf de Pléhédel Pléhédel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18
A la journée, de 10h à 12h et de 14h à 16h avec Emilie Besnoux. 3 personnes maximum. Repas en supplément si souhaité. .
Lieu-dit Château de Boisgelin Golf de Pléhédel Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 10 74 60 05
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English :
L’événement Stage de golf à la journée Pléhédel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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