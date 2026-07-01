Stage de golf d’été Rue de Masevaux Rougemont-le-Château
lundi 20 juillet 2026 · Rue de Masevaux · Rougemont-le-Château
Informations pratiques
Rougemont-le-Château
Stage de golf d’été
Rue de Masevaux Golf Rougemont-le-Château Territoire de Belfort
Tarif : 280 – 280 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-30 12:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17
Vous n’avez jamais osé pratiquer le golf ? Inscrivez-vous au stage d’été pour obtenir votre carte verte. Grâce à cette carte, vous pourrez jouer en autonomie sur le green.
Au programme travail technique, mise en situation sur le parcours et apprentissage des bases indispensables.
Sur inscription .
Rue de Masevaux Golf Rougemont-le-Château 90110 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 74 74 contact@golf-rougemont.com
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English : Stage de golf d’été
L’événement Stage de golf d’été Rougemont-le-Château a été mis à jour le 2026-07-13 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)