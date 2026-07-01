Stage de golf d’été Rue de Masevaux Rougemont-le-Château

Informations pratiques

Rougemont-le-Château

Stage de golf d’été

Rue de Masevaux Golf Rougemont-le-Château Territoire de Belfort

Tarif : 280 – 280 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-30 12:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

Vous n’avez jamais osé pratiquer le golf ? Inscrivez-vous au stage d’été pour obtenir votre carte verte. Grâce à cette carte, vous pourrez jouer en autonomie sur le green.

Au programme travail technique, mise en situation sur le parcours et apprentissage des bases indispensables.

Sur inscription .

Rue de Masevaux Golf Rougemont-le-Château 90110 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 74 74 contact@golf-rougemont.com

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English : Stage de golf d’été

L’événement Stage de golf d’été Rougemont-le-Château a été mis à jour le 2026-07-13 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)