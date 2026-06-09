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Stage de golf enfant Lieu-dit Château de Boisgelin Pléhédel

Stage de golf enfant Lieu-dit Château de Boisgelin Pléhédel mardi 11 août 2026.

Lieu : Lieu-dit Château de Boisgelin

Adresse : Golf de Pléhédel

Ville : 22290 Pléhédel

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 11 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif :

Pléhédel

Stage de golf enfant

Lieu-dit Château de Boisgelin Golf de Pléhédel Pléhédel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-11

Sur quatre demi-journées, apprenez le golf avec Emilie Besnoux. Les mardi, mercredi et jeudi de 10h à 11h et le vendredi de 10h à 12h.   .

Lieu-dit Château de Boisgelin Golf de Pléhédel Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 10 74 60 05 

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English :

L’événement Stage de golf enfant Pléhédel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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