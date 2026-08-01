XXIème Fête des plantes du château de Boisgelin Lieu-dit Château de Boisgelin Pléhédel

Informations pratiques

Pléhédel

XXIème Fête des plantes du château de Boisgelin

Lieu-dit Château de Boisgelin Château de Boisgelin Pléhédel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le rendez-vous horticole de prestige en Bretagne !

Le domaine de Boisgelin à Pléhédel vous ouvre ses portes pour une célébration végétale exceptionnelle venez vivre une expérience unique sur un site historique rare abritant deux châteaux dans un même site majestueux. Au programme exposition-vente d’exception Une sélection rigoureuse d’horticulteurs et de pépiniéristes producteurs venus de tout le Grand Ouest. Arbres, arbustes, plantes de collection et fleurs d’été seront au rendez-vous pour sublimer vos jardins. Art de vivre & artisanat créateurs d’objets de décoration, artisans d’art et produits du terroir breton pour célébrer le savoir-faire de notre région. Conseils de passionnés Profitez de la présence d’experts pour échanger sur vos projets de jardinage et découvrir des variétés adaptées au climat costarmoricain. Que vous soyez un jardinier aguerri ou simplement amateur de belles balades dans un cadre aristocratique, laissez-vous charmer par l’élégance de Boisgelin et la richesse de cette 21e édition. Petite restauration et buvette sur place. Nos amis les chiens sont les bienvenus (tenus en laisse). .

Lieu-dit Château de Boisgelin Château de Boisgelin Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 48 27 77

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L’événement XXIème Fête des plantes du château de Boisgelin Pléhédel a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol