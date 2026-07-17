Stage de karting enfants/ados à Autoreille Autoreille
mercredi 5 août 2026 · Autoreille
Informations pratiques
Autoreille
Stage de karting enfants/ados à Autoreille
Autoreille Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Le Circuit Karting Autoreille organise un stage de pilotage pour les enfants et les adolescents de 9h à 12h. Profitez également de la petite restauration sur place.
Tarifs: 95€ (7-12ans , 1 m 30) / 115€ (à partir de 13 ans). .
Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 96 03 ckbesancon@gmail.com
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English : Stage de karting enfants/ados à Autoreille
L’événement Stage de karting enfants/ados à Autoreille Autoreille a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY