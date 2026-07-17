Informations pratiques

Autoreille

Stage de karting enfants/ados à Autoreille

Autoreille Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Le Circuit Karting Autoreille organise un stage de pilotage pour les enfants et les adolescents de 9h à 12h. Profitez également de la petite restauration sur place.

Tarifs: 95€ (7-12ans , 1 m 30) / 115€ (à partir de 13 ans). .

Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 96 03 ckbesancon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de karting enfants/ados à Autoreille

L’événement Stage de karting enfants/ados à Autoreille Autoreille a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY