Stage de linogravure et encadrement, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Stage de linogravure et encadrement 14 et 15 novembre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.

Tarifs : 36€/24€/12€/7,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T11:15:00+01:00 – 2026-11-14T13:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T14:30:00+01:00 – 2026-11-15T17:00:00+01:00

Prenez le temps, le samedi en matinée de découvrir les collections d’estampes du musée puis de dessiner en salle face aux œuvres de la collection. L’après-midi, expérimentez la technique de la linogravure et imprimez. Le dimanche, réalisez l’encadrement de votre œuvre.

Durée : 3 demi-journées

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/

Un atelier deux en un ! linogravure encadrement

© Musée d’arts de Nantes – photo : C. Clos