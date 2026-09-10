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Stage de linogravure et encadrement, Musée d’arts de Nantes, Nantes

samedi 14 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Stage de linogravure et encadrement, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l'agenda en ligne. Tarifs : 36€/24€/12€/7,5€

Stage de linogravure et encadrement 14 et 15 novembre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.
Tarifs : 36€/24€/12€/7,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T11:15:00+01:00 – 2026-11-14T13:00:00+01:00
Fin : 2026-11-15T14:30:00+01:00 – 2026-11-15T17:00:00+01:00

Prenez le temps, le samedi en matinée de découvrir les collections d’estampes du musée puis de dessiner en salle face aux œuvres de la collection. L’après-midi, expérimentez la technique de la linogravure et imprimez. Le dimanche, réalisez l’encadrement de votre œuvre.
Durée : 3 demi-journées

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Un atelier deux en un ! linogravure encadrement

© Musée d’arts de Nantes – photo : C. Clos

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