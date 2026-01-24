Stage de linogravure
Stage de linogravure jeudi 16 avril 2026.
Plongez dans l’univers de la linogravure et de l’impression artisanale lors de nos ateliers, une occasion unique de découvrir et maîtriser cette technique artistique accessible à tous, quel que soit votre niveau. Explorez la première méthode d’impression de l’humanité dans un cadre chaleureux et convivial, où vous apprendrez pas à pas à manier les outils, à exprimer votre créativité et à réaliser vos propres œuvres. Au fil de l’atelier, vous aurez l’opportunité de concevoir différentes estampes, un tote bag et un livre graphique : l’occasion de repartir avec vos propres œuvres originales ! Aucune expérience en dessin n’est requise : vous serez guidé à chaque étape afin de donner vie à vos idées avec confiance et plaisir.
Cet atelier de linogravure propose aux participants de s’initier à la création de matrices dans le cadre d’un projet éditorial collectif.
Ils découvrent les bases techniques de la gravure sur linoléum, explorent la composition des motifs et commencent à élaborer leurs premières matrices en vue de l’impression.
Une introduction progressive et créative qui pose les fondations du travail graphique et narratif du projet.
Thématique : Reliure et édition du projet éditorial collectif
Le jeudi 16 avril 2026
de 19h30 à 21h30
payant
2,70€ pour les moins de 26 ans ou selon QF pour les plus de 26 ans.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
+33144740514 bercy@claje.asso.fr