Stage de linogravure

Plongez dans l’univers de la linogravure et de l’impression artisanale lors de nos ateliers, une occasion unique de découvrir et maîtriser cette technique artistique accessible à tous, quel que soit votre niveau. Explorez la première méthode d’impression de l’humanité dans un cadre chaleureux et convivial, où vous apprendrez pas à pas à manier les outils, à exprimer votre créativité et à réaliser vos propres œuvres. Au fil de l’atelier, vous aurez l’opportunité de concevoir différentes estampes, un tote bag et un livre graphique : l’occasion de repartir avec vos propres œuvres originales ! Aucune expérience en dessin n’est requise : vous serez guidé à chaque étape afin de donner vie à vos idées avec confiance et plaisir.

Cet atelier de linogravure propose aux participants de s’initier à la création de matrices dans le cadre d’un projet éditorial collectif.

Ils découvrent les bases techniques de la gravure sur linoléum, explorent la composition des motifs et commencent à élaborer leurs premières matrices en vue de l’impression.

Une introduction progressive et créative qui pose les fondations du travail graphique et narratif du projet.

Thématique : Reliure et édition du projet éditorial collectif

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h30 à 21h30

payant

2,70€ pour les moins de 26 ans ou selon QF pour les plus de 26 ans.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:30:00+02:00_2026-04-16T21:30:00+02:00



+33144740514 bercy@claje.asso.fr



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

