Stage de l’usage de la laine Extravagante et feutrée Quarré-les-Tombes

Les lavaults Quarré-les-Tombes Yonne
Tarif : 150 – 150 – EUR
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
2026-04-25
Découverte des propriétés de la laine, préparation, cardage et feutrage d’une pochette. Inclusion de reliefs et matières (tissus, cordelettes, …). Feutrage à la main. Travail avec de la laine de moutons locaux et teintures végétales. Confection sur 2 jours d’objets à plat et en volume. Technique principalement à l’eau et au savon et découverte de l’aiguille à feutrer. .
Les lavaults Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 22 95 43 filipendule123@gmail.com
