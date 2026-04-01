Ballan-Miré

Stage de magie

34 Rue du Commerce Ballan-Miré Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-04-20 15:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Apprendre à manier les cartes !

Apprend à manier les cartes grâce à Bruno, professionnel de la magie depuis 30 ans !

Après ce stage, tu pourras bluffer ton entourage avec deux tours dignes d’un véritable magicien. 20 .

34 Rue du Commerce Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Learn how to handle cards!

L’événement Stage de magie Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37