Stage de magie Ballan-Miré
Stage de magie Ballan-Miré lundi 20 avril 2026.
Ballan-Miré
Stage de magie
34 Rue du Commerce Ballan-Miré Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-20 15:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Apprendre à manier les cartes !
Apprend à manier les cartes grâce à Bruno, professionnel de la magie depuis 30 ans !
Après ce stage, tu pourras bluffer ton entourage avec deux tours dignes d’un véritable magicien. 20 .
34 Rue du Commerce Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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Learn how to handle cards!
L’événement Stage de magie Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37
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