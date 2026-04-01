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Stage de magie Ballan-Miré

Stage de magie Ballan-Miré

Stage de magie Ballan-Miré lundi 20 avril 2026.

Adresse : 34 Rue du Commerce

Ville : 37510 Ballan-Miré

Département : Indre-et-Loire

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif enfant

Ballan-Miré

Stage de magie

34 Rue du Commerce Ballan-Miré Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-20 15:30:00

Date(s) :
2026-04-20

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34 Rue du Commerce Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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L’événement Stage de magie Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37

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