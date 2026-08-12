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Stage de modelage : visages et masques EESAB-site de Rennes Rennes

mardi 27 octobre 2026 · EESAB-site de Rennes · Rennes

Stage de modelage : visages et masques EESAB-site de Rennes Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
EESAB-site de Rennes
Adresse
34 rue Hoche, 35000
Ville
35706 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Stage de modelage : visages et masques EESAB-site de Rennes Rennes 27 – 29 octobre Ille-et-Vilaine

3 jours autour du grès

Accessoire de théâtre, de rituels ou simple ornement, le masque est présent sur tous les continents. A l’origine en cuir ou en bois, il est rapidement sorti de son contexte scénique pour devenir un genre sculptural à part entière. Son champ d’expression est très large, allant du minimalisme au raffinement le plus baroque.
Dans le cadre de ce stage, il servira de point de départ pour explorer le visage humain et ses possibilités grâce au grès, ce matériau offrant toutes les possibilités de modelage et d’expressions.
Ce stage est à la fois un temps d’exploration technique, et une possibilité d’expression créative autour du masque et du visage
Les masques pourront être peints à l’engobe afin d’approfondir la technique du décor (pas de cuisson).

École des Beaux-arts de Bretagne
Mardi 27, mercredi 28 octobre (13h00-18h00) et jeudi 29 octobre (13h-17h)
Inscription à partir du 14 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-27T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-10-29T17:00:00.000+01:00

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 https://www.eesab.fr/rennes/modelage-visages-et-masques/

EESAB-site de Rennes 34 rue Hoche, 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine


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