Informations pratiques

Stage de modelage : visages et masques EESAB-site de Rennes Rennes 27 – 29 octobre Ille-et-Vilaine

3 jours autour du grès

Accessoire de théâtre, de rituels ou simple ornement, le masque est présent sur tous les continents. A l’origine en cuir ou en bois, il est rapidement sorti de son contexte scénique pour devenir un genre sculptural à part entière. Son champ d’expression est très large, allant du minimalisme au raffinement le plus baroque.

Dans le cadre de ce stage, il servira de point de départ pour explorer le visage humain et ses possibilités grâce au grès, ce matériau offrant toutes les possibilités de modelage et d’expressions.

Ce stage est à la fois un temps d’exploration technique, et une possibilité d’expression créative autour du masque et du visage

Les masques pourront être peints à l’engobe afin d’approfondir la technique du décor (pas de cuisson).

École des Beaux-arts de Bretagne

Mardi 27, mercredi 28 octobre (13h00-18h00) et jeudi 29 octobre (13h-17h)

Inscription à partir du 14 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-27T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-10-29T17:00:00.000+01:00

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https://www.eesab.fr/rennes/modelage-visages-et-masques/

EESAB-site de Rennes 34 rue Hoche, 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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