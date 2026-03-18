Stage de musique La Tour La Chaise-Dieu

Stage de musique La Tour La Chaise-Dieu lundi 24 août 2026.

Stage de musique

La Tour Accueil de Loisirs Sans Hébergement La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-24

Stage de musique organisé par le Festival de Musique de La Chaise-Dieu pour les enfants à l’Accueil de Loisirs sur inscription obligatoire (places limitées)
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La Tour Accueil de Loisirs Sans Hébergement La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 56 67  contact@alshlachaisedieu.fr

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English :

Music workshop organized by the Festival de Musique de La Chaise-Dieu for children at the Accueil de Loisirs. Registration required (places are limited)

L’événement Stage de musique La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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