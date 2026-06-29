Stage de natation Aisance aquatique Salle Omnisports Plouescat

Plouescat

Stage de natation Aisance aquatique

Salle Omnisports 6 Rue de Verdun Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:45:00

fin : 2026-08-14 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Stage de natation Aisance aquatique

2 semaines

VENEZ APPRENDRE À NAGER À PLOUESCAT

Stage aisance aquatique 4-5 ans sur 2 semaines 15h45-16h30.

Nomination aisance aquatique , dispositif financé par agence nationale du sport.

Obligatoire 10 séances 2 semaines pour pouvoir bénéficier du tarif subventionné.

Approche ludique et technique pour mieux appréhender le milieu aquatique apprentissage du déplacement dans l’eau et de l’immersion.

Tenue adaptée maillot de bain.

Cours du lundi au vendredi de 15h45 à 16h30

Lieu salle omnisports derrière la poste .

Salle Omnisports 6 Rue de Verdun Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 25

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English :

L’événement Stage de natation Aisance aquatique Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX