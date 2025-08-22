Stage de natation pour enfants Piscine intercommunale de Morbier Morbier lundi 6 juillet 2026.

Morbier

Stage de natation pour enfants

Piscine intercommunale de Morbier 15 Rue Germain Paget Morbier Jura

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

Pour apprendre à nager ou se perfectionner, la piscine intercommunale de Morbier propose des cours de natation pendant les vacances d’été (du 6 juillet au 28 août), pour les enfants à partir de 5 ans (si l’enfant est déjà familiarisé avec l’eau).

Cours du lundi au vendredi à 8h30 ou 9h10 selon le niveau de l’enfant

Attention pensez à anticiper l’inscription, la piscine étant fermée du 22 juin au 3 juillet. .

Piscine intercommunale de Morbier 15 Rue Germain Paget Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 05 12

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English : Stage de natation pour enfants

L’événement Stage de natation pour enfants Morbier a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE