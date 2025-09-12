Stage de nihonga , peinture traditionnelle japonaise AGORA 18 rue Aristide Briand 92130 Issy les Moulineaux. Issy-les-Moulineaux

Stage de nihonga , peinture traditionnelle japonaise AGORA 18 rue Aristide Briand 92130 Issy les Moulineaux. Issy-les-Moulineaux 21 – 24 février 2026 Coût: 220 euros + 30 euros d’adhésion

« Les doigts dans les pigments et l’esprit au repos » Découvrez l’art de la peinture japonaise à travers l’utilisation de matériaux traditionnels et les techniques ancestrales.

Découvrez l’art de la peinture japonaise à travers l’utilisation de matériaux traditionnels et les techniques ancestrales. Dans cette forme d’expression artistique, chaque élément est soigneusement préparé par l’artiste, reflétant ainsi un profond respect pour le processus créatif.

Une fois l’esquisse de base achevée, l’artiste entame la préparation des matériaux. Chaque pigment est méticuleusement mélangé avec de l’eau et du nikawa, une colle organique japonaise, sur une coupelle. Ces pigments sont ensuite appliqués en couches successives sur du washi, un papier fabriqué à partir de fibres de murier, offrant une toile à la fois délicate et robuste pour l’expression artistique.

La pratique du nihonga va au-delà de la simple création artistique, elle offre également un espace de calme intérieur, nous éloignant de l’agitation du quotidien. Le processus de préparation des matériaux demande du temps, offrant ainsi à l’artiste l’occasion de réfléchir à chaque élément entrant dans la composition de l’œuvre.

Au cours de ce stage intensif de deux jours, vous explorerez plusieurs procédés tels que le tarashikomi, le bokashi, le Horinuri, le momigami, la métallisation et l’oxydation de la feuille d’argent. Des fiches techniques détaillées et un guide succinct sur le matériel vous seront fournis à l’issue du stage, vous permettant de poursuivre votre exploration de cet art fascinant.

Le coût du stage s’élève à 220 euros, avec une adhésion de 30 euros à l’association « Pigments et Arts du Monde ».

Un acompte de 50 euros est requis pour réserver votre place, et tous les matériaux nécessaires seront fournis sur place, ainsi que des modèles à transférer pour vous guider dans votre apprentissage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-21T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-24T18:00:00.000+01:00

pigmentsetarts@yahoo.fr 0609390742 https://pigmentsetartsdumonde.com/

AGORA 18 rue Aristide Briand 92130 Issy les Moulineaux. 18 Rue Aristide Briand 92130 Issy les Moulineaux Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine