STAGE DE PEINTURE PAYSAGE Olargues

Olargues

STAGE DE PEINTURE PAYSAGE

Rue de la Place Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Un stage immersif pour découvrir ou perfectionner la peinture de paysage. Entre croquis en plein air, techniques mixtes et réalisation d’une toile à l’huile, Els Knockaert vous guide pas à pas dans un cadre inspirant et convivial.

Ce stage de deux jours, animé par l’artiste Els Knockaert, propose une immersion complète dans la peinture de paysage. Ouvert aux débutants comme aux peintres confirmés, il permet d’aborder les notions essentielles de proportions, perspective, composition et observation de la lumière.

La première journée débute par une séance de croquis en plein air, pour apprendre à saisir rapidement les lignes, les volumes et l’atmosphère d’un site naturel. L’après‑midi est consacrée à l’exploration de différentes techniques — huile, aquarelle, acrylique, couteau ou mixed‑media — avec un travail spécifique sur les fonds et les matières.

La seconde journée vous conduit vers la réalisation d’un paysage à l’huile sur toile, en mobilisant les acquis de la veille. Le stage se déroule en petit groupe afin de garantir un accompagnement personnalisé et permettre à chacun de repartir avec une œuvre aboutie. L’ambiance chaleureuse, la pédagogie attentive et le cadre inspirant rendent cette expérience aussi enrichissante qu’accessible.

Trois bonnes raisons

1. Une approche progressive et accessible

Croquis, techniques mixtes et peinture à l’huile un apprentissage structuré, adapté à tous les niveaux.

2. Un cadre naturel inspirant

Observer, croquer et peindre en plein air pour capter la lumière et l’atmosphère du paysage.

3. Un accompagnement personnalisé

Petits groupes pour un suivi attentif et la satisfaction de repartir avec une toile aboutie. .

Rue de la Place Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 78 63 elsknockaert500@gmail.com

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English : STAGE DE PEINTURE PAYSAGE

An immersive workshop to discover or perfect landscape painting. Els Knockaert guides you step-by-step through plein-air sketching, mixed media and oil painting in an inspiring and friendly setting.

L’événement STAGE DE PEINTURE PAYSAGE Olargues a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC