Stage de peinture techniques mixtes Bois-Jérôme-Saint-Ouen

Informations pratiques

Bois-Jérôme-Saint-Ouen

Stage de peinture techniques mixtes

3 Rue de la Noue Bois-Jérôme-Saint-Ouen Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-07-20

Offrez-vous une parenthèse artistique à Bois-Jérôme (à seulement 5 minutes de Giverny). Que vous soyez débutant ou initié, venez explorer votre créativité sous l’œil bienveillant de Sandrine Goupil, artiste plasticienne professionnelle.

Au programme de votre stage

– Découverte et maîtrise de la technique de votre choix.

– Apprentissage d’un geste expressif et libéré.

– Travail sur l’harmonie des formes, des couleurs et des valeurs.

Choisissez votre médium

Peinture Acrylique, Huile, Aquarelle

Graphisme Dessin, Encre

Exploration Techniques mixtes

Ouverts à tous les niveaux, ces stages offrent un encadrement professionnel pour explorer votre imaginaire, apprivoiser le hasard et libérer votre créativité. Le matériel est intégralement fourni.

Formules sur-mesure Stages flexibles adaptés à vos envies, avec des sessions organisées de juillet à septembre

– Format 4 jours (15h)

Lundi , mardi , mercredi de 15h à 18h, jeudi de 10h30 / 13h 14h30 / 18h

Tarifs 240 € pour les adultes / 160€ pour les enfants (à partir de 12 ans)

– Format 4 jours (18h)

Lundi, mardi de 15h à 18h, mercredi, Jeudi de 10h30 / 13h 14h30 / 18h

Tarifs 280€ pour les adultes / 200€ pour les enfants (à partir de 12 ans)

– Format 3 jours (15h)

Mardi de 15h à 18h, mercredi , Jeudi de 10h30 / 13h 14h30 / 18h

Tarifs 240 € pour les adultes / 160€ pour les enfants (à partir de 12 ans)

– Format 2 jours (12h)

Le Mercredi, Jeudi de 10h30 13h00 / 14h30 18h00

Tarifs 220 € pour les adultes / 150€ pour les enfants (à partir de 12 ans)

Dates disponibles

4 jours en juillet

– Du lundi 20 juillet au jeudi 23 juillet

– Du lundi 27 juillet au jeudi 30 juillet

En août

– Du lundi 3 août au jeudi 6 août

– Du lundi 10 août au jeudi 13 août

– Du lundi 17 août au jeudi 20 août

– Du lundi 24 août au jeudi 27 août

En septembre

– Du lundi 31 août au jeudi 3 septembre

– Du lundi 7 septembre au jeudi 10 septembre

– Du lundi 14 septembre au jeudi 17 septembre

– Du lundi 21 septembre au jeudi 25 septembre

3 jours en juillet

– Du mardi 21 juillet au jeudi 23 juillet

– Du mardi 28 juillet au jeudi 31 juillet

En août

– Du mardi 4 août au jeudi 6 août

– Du mardi 11 août au jeudi 13 août

– Du mardi 18 août au jeudi 20 août

– Du mardi 25 août au jeudi 27 août

En septembre

– Du mardi 1er septembre au jeudi 3 septembre

– Du mardi 8 septembre au jeudi 10 septembre

– Du mardi 15 septembre au jeudi 17 septembre

– Du mardi 22 septembre au jeudi 24 septembre

2 jours en juillet

– Du mercredi 22 juillet au jeudi 23 juillet

– Du mercredi 30 juillet au jeudi 31 juillet

En août

– Du 5 août au jeudi 6 août

– Du mercredi 12 août au jeudi 13 août

– Du mercredi 19 août au jeudi 20 août

– Du mercredi 26 août au jeudi 27 août

En septembre

– Du mercredi 2 septembre au jeudi 3 septembre

– Du mercredi 9 septembre au jeudi 10 septembre

– Du mercredi 16 septembre au jeudi 17 septembre

– Du mercredi 23 septembre au jeudi 24 septembre

Informations pratiques

– Lieu Bois-Jérôme

– Contact et Inscriptions 06 79 87 95 32 ou 100goupil@gmail.com .

3 Rue de la Noue Bois-Jérôme-Saint-Ouen 27620 Eure Normandie +33 6 79 87 95 32 100goupil@gmail.com

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English : Stage de peinture techniques mixtes

L’événement Stage de peinture techniques mixtes Bois-Jérôme-Saint-Ouen a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération