Stage de sculpture sur pierre Bois-Jérôme-Saint-Ouen
lundi 20 juillet 2026 · Bois-Jérôme-Saint-Ouen
Informations pratiques
Bois-Jérôme-Saint-Ouen
Stage de sculpture sur pierre
3 Rue de la Noue Bois-Jérôme-Saint-Ouen Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-07-20
Venez explorer le travail de la matière en volume dans un cadre inspirant à Bois-Jérôme. Que vous souhaitiez vous confronter à la pierre ou modeler la terre, Sandrine Goupil, artiste plasticienne professionnelle, vous accompagne pas à pas dans votre démarche créative.
Cet atelier est ouvert à tous et vous propose deux approches au choix
– La sculpture sur pierre Pour apprendre à tailler, dégager les volumes et apprivoiser la matière brute.
– Le modelage Pour façonner et donner vie à vos idées avec une terre auto-durcissante (sans cuisson).
Ouverts à tous les niveaux, ces stages offrent un encadrement professionnel pour explorer votre imaginaire, apprivoiser le hasard et libérer votre créativité. Le matériel est intégralement fourni.
Formules sur-mesure Stages flexibles adaptés à vos envies, avec des sessions organisées de juillet à septembre
– Format 4 jours (15h)
Lundi , mardi , mercredi de 15h à 18h, jeudi de 10h30 / 13h 14h30 / 18h
Tarifs 240 € pour les adultes / 160€ pour les enfants (à partir de 12 ans)
– Format 4 jours (18h)
Lundi, mardi de 15h à 18h, mercredi, Jeudi de 10h30 / 13h 14h30 / 18h
Tarifs 280€ pour les adultes / 200€ pour les enfants (à partir de 12 ans)
– Format 3 jours (15h)
Mardi de 15h à 18h, mercredi , Jeudi de 10h30 / 13h 14h30 / 18h
Tarifs 240 € pour les adultes / 160€ pour les enfants (à partir de 12 ans)
– Format 2 jours (12h)
Le Mercredi, Jeudi de 10h30 13h00 / 14h30 18h00
Tarifs 220 € pour les adultes / 150€ pour les enfants (à partir de 12 ans)
Dates disponibles
4 jours en juillet
– Du lundi 20 juillet au jeudi 23 juillet
– Du lundi 27 juillet au jeudi 30 juillet
En août
– Du lundi 3 août au jeudi 6 août
– Du lundi 10 août au jeudi 13 août
– Du lundi 17 août au jeudi 20 août
– Du lundi 24 août au jeudi 27 août
En septembre
– Du lundi 31 août au jeudi 3 septembre
– Du lundi 7 septembre au jeudi 10 septembre
– Du lundi 14 septembre au jeudi 17 septembre
– Du lundi 21 septembre au jeudi 25 septembre
3 jours en juillet
– Du mardi 21 juillet au jeudi 23 juillet
– Du mardi 28 juillet au jeudi 31 juillet
En août
– Du mardi 4 août au jeudi 6 août
– Du mardi 11 août au jeudi 13 août
– Du mardi 18 août au jeudi 20 août
– Du mardi 25 août au jeudi 27 août
En septembre
– Du mardi 1er septembre au jeudi 3 septembre
– Du mardi 8 septembre au jeudi 10 septembre
– Du mardi 15 septembre au jeudi 17 septembre
– Du mardi 22 septembre au jeudi 24 septembre
2 jours en juillet
– Du mercredi 22 juillet au jeudi 23 juillet
– Du mercredi 30 juillet au jeudi 31 juillet
En août
– Du 5 août au jeudi 6 août
– Du mercredi 12 août au jeudi 13 août
– Du mercredi 19 août au jeudi 20 août
– Du mercredi 26 août au jeudi 27 août
En septembre
– Du mercredi 2 septembre au jeudi 3 septembre
– Du mercredi 9 septembre au jeudi 10 septembre
– Du mercredi 16 septembre au jeudi 17 septembre
– Du mercredi 23 septembre au jeudi 24 septembre
Informations pratiques
– Lieu Bois-Jérôme
– Contact et Inscriptions 06 79 87 95 32 ou 100goupil@gmail.com .
3 Rue de la Noue Bois-Jérôme-Saint-Ouen 27620 Eure Normandie +33 6 79 87 95 32 100goupil@gmail.com
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English : Stage de sculpture sur pierre
L’événement Stage de sculpture sur pierre Bois-Jérôme-Saint-Ouen a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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