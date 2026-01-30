Stage de perfectionnement à l’Aquarelle Mairie Augne

Stage de perfectionnement à l’Aquarelle

Mairie Le bourg Augne Haute-Vienne

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Stage de 1 ou 2 jours (au choix) sous forme de démonstration pas à pas , explications et astuces techniques en prime ! Une méthode dynamique et efficace pour progresser dans cette pratique artistique. Goûter et café d’accueil offerts. Matériel de peinture et pique-nique non fournis. Sur réservation jusqu’au 15/02. .

Mairie Le bourg Augne 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 08 26 15 carolineplatter87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de perfectionnement à l’Aquarelle

L’événement Stage de perfectionnement à l’Aquarelle Augne a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Portes de Vassivière