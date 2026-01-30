Stage de perfectionnement à l’Aquarelle Mairie Augne
Stage de perfectionnement à l’Aquarelle
Mairie Le bourg Augne Haute-Vienne
Tarif : 45 – 45 – EUR
plein tarif
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Stage de 1 ou 2 jours (au choix) sous forme de démonstration pas à pas , explications et astuces techniques en prime ! Une méthode dynamique et efficace pour progresser dans cette pratique artistique. Goûter et café d’accueil offerts. Matériel de peinture et pique-nique non fournis. Sur réservation jusqu’au 15/02. .
Mairie Le bourg Augne 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 08 26 15 carolineplatter87@gmail.com
