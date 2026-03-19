Stage de perspective au Musée en extérieur

La perspective est une des bases fondamentales du dessin : elle permet de concevoir les objets, bâtiments, personnages en volume, de développer son vocabulaire graphique et d’explorer maintes possibilités liées à la création d’une image.

– Les bases de la perspective : la ligne d’horizon, le point de fuite principale, les points de distance, le plan du tableau, la ligne de terre, le champ visuel…

– Le pont en perspective.

– La perspective frontale, oblique et aérienne.

– Les plans inclinés.

– Les escaliers : avec 1, 2 pentes.

– Les reflets : dans une glace et dans l’eau.

– Le point de fuite en dehors du tableau.

– La perspective des ombres en lumière naturelle et artificielle.

– Le bateau en perspective.

– Les grilles en perspective frontale et oblique nécessaire à la mise en place d’un décor.

– Travail d’un décor.

Le cours est suivi d’exercices qui permettent d’appliquer la théorie.

Ce stage se déroulera au musée du Louvre.

L’idée de ce stage pour tous est d’apprendre la perspective afin d’en utiliser les éléments spécifiques pour le dessin d’objets, de décors et de véhicules.

Du lundi 27 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

390 euros pour les stages de 5 jours

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-27T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-27T10:00:00+02:00_2026-07-27T17:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T17:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T17:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T17:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T17:00:00+02:00;2026-08-24T10:00:00+02:00_2026-08-24T17:00:00+02:00;2026-08-25T10:00:00+02:00_2026-08-25T17:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T17:00:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T17:00:00+02:00



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