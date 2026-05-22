Stage de Pilates et stage de Pilates&danse à Brignogan plage avec Caroline Bo organisé par l’association Sadashiva Yoga Salle Kastell Mor Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Stage de Pilates et stage de Pilates&danse à Brignogan plage avec Caroline Bo organisé par l’association Sadashiva Yoga

Salle Kastell Mor 516, rue de l’église 29890 Brignogan Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

5 ateliers de Pilates chaque matin à 10h45 pour revisiter les notions fondamentales du Pilates Matwork.

5 ateliers de Pilates&danse chaque matin à 11h45 pour découvrir les bienfaits du Pilates à travers le plaisir de la danse.

Caroline Bo est professeure de danse contemporaine titulaire du CA, instructrice de Pilates certifiée à Ny, ex-danseuse et chorégraphe. Elle a enseigné sur la Côte des légendes pendant des années avant de déménager en 2025. Cet été, elle revient sur notre beau littoral et vous propose une semaine de stages pour vous faire du bien. Son travail porte l’accent sur la conscience du mouvement, la perception des sensations. Il ne s’agit pas tant de faire que de sentir comment on fait. C’est une semaine pour déployer votre conscience corporelle, soigner vos articulations, retrouver un mouvement organique dans la joie et l’harmonie.

Le stage de Pilates reprendra les notions de base du Piates Matwork. Il est ouvert au tout public, que vous ayez ou non une pratique du Pilates.

Le stage de Pilates&danse vous permettra de traverser les notions fondamentales du Pilates et de les explorer en musique à travers votre propre mouvement. L’idée étant de mêler les bienfaits du Pilates à la joie de la danse.

Les deux stages sont ouverts à tous, professionnels, amateurs ou débutants. Nous irons à un rythme qui permet à chacun d’explorer à son niveau.

Inscription requise pour chacun des stages

Chaque stage est composé de 5 séances de 55 minutes chacune. .

Salle Kastell Mor 516, rue de l’église 29890 Brignogan Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 52 89 82 29

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English :

L’événement Stage de Pilates et stage de Pilates&danse à Brignogan plage avec Caroline Bo organisé par l’association Sadashiva Yoga Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne