Informations pratiques

Stage de préparation aux écoles d’art et de design EESAB-site de Rennes Rennes 26 – 28 octobre Ille-et-Vilaine

Un stage pour les jeunes désirant poursuivre des études supérieures dans le domaine de l’art et du design.

Intéressé par les études en école d’art et de design ?

L’école accueille, aux vacances de la Toussaint et aux vacances d’hiver, des sessions de préparation aux études d’art et de design. Pendant trois jours, discutez avec des professionnels de votre candidature, des parcours possibles, des attentes….

Pour cette première session, Julie Giraud et Anthony Folliard, artistes diplômés de l’école, vous donneront les clés pour mieux appréhender les cursus, les concours, ainsi que les éléments nécessaires pour renforcer votre dossier plastique et vos connaissances. Théorie et pratique seront travaillées durant ces trois jours !

Stage préparation aux écoles d’art

École des Beaux-arts de Bretagne

Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 octobre (14h-18h)

De la première à la terminale

Inscription à partir du 14 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-26T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-10-28T18:00:00.000+01:00

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https://www.eesab.fr/rennes/preparation-aux-epreuves-dentree-en-ecoles-dart-de-design/

EESAB-site de Rennes 34 rue Hoche, 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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