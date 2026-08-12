Informations pratiques

Stage de préparation aux écoles d’art et de design EESAB-site de Rennes Rennes 1 – 3 mars 2027 Ille-et-Vilaine

Un stage pour les jeunes désirant poursuivre des études supérieures dans le domaine de l’art et du design.

Intéressé par les études en école d’art et de design ?

L’école accueille, aux vacances de la Toussaint et aux vacances d’hiver, des sessions de préparation aux études d’art et de design. Pendant trois jours, discutez avec des professionnels de votre candidature, des parcours possibles, des attentes….

Pour cette deuxième session, Julie Giraud et Anthony Folliard, artistes diplômés de l’école, vous permettront d’enrichir votre dossier, d’affiner sa cohérence et sa préparation, ainsi que de vous préparer aux oraux.

Stage préparation aux écoles d’art

École des Beaux-arts de Bretagne

Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 avril (14h-18h)

De la terminale aux étudiants en L1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-01T14:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-03T18:00:00.000+01:00

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https://www.eesab.fr/rennes/preparation-aux-epreuves-dentree-en-ecoles-dart-de-design/

EESAB-site de Rennes 34 rue Hoche, 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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