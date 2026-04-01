Informations pratiques

Crozon

Stage de programmation ludique Fablab

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 09:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

À toi de jouer, programme et crée avec Arduino !

Découvre les bases de l’électricité (tension, courant, interrupteurs…) puis crée tes premières lignes de code pour piloter un microcontrôleur et le faire interagir avec le monde réel.

Sur réservation. .

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73

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English :

L’événement Stage de programmation ludique Fablab Crozon a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime