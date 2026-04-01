Stage de programmation ludique Fablab Crozon
mercredi 21 octobre 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Stage de programmation ludique Fablab
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 09:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
À toi de jouer, programme et crée avec Arduino !
Découvre les bases de l’électricité (tension, courant, interrupteurs…) puis crée tes premières lignes de code pour piloter un microcontrôleur et le faire interagir avec le monde réel.
Sur réservation. .
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
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English :
L’événement Stage de programmation ludique Fablab Crozon a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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