Stage de Qi Gong avec Maître Shi Heng Jun – Moine Shaolin de la 35ème génération

Informations pratiques

Le Shaolin Yi Jin Jing est une pratique traditionnelle de Qi Gong fondée sur l’étirement et l’assouplissement des tendons et des méridiens. Associant mouvements harmonieux et respiration profonde, il favorise la circulation du Qi et du sang, aide à relâcher les tensions et contribue à améliorer mobilité, souplesse et posture.

Au programme :

Exercices de Dao Yin (guidage et circulation du Qi)

Exercices de développement de la force (Zeng Li)

Moine guerrier de la 35ème génération du Temple de Shaolin à Song Shan en Chine, Maître Shi Heng Jun est le fondateur et Président de l’Association Européenne du Chan, et France Shaolin Club. Après avoir enseigné pendant 10 ans en France, il supervise aujourd’hui l’enseignement du club.

Public : Tous niveaux (Jeunes, Adultes et Séniors)

Tarif : 30 euros pour les adhérents / 35 euros pour les non adhérents

Pour plus d’infos concernant le stage et notre club, visitez notre site

Stage de Qi Gong à Paris avec Maître Shi Heng Jun – Moine Shaolin de la 35ème génération : on vous attend nombreux !

Le dimanche 04 octobre 2026

de 14h30 à 17h30

payant

30 euros pour les adhérents / 35 euros pour les non adhérents.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-04T17:30:00+02:00

fin : 2026-10-04T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-04T14:30:00+02:00_2026-10-04T17:30:00+02:00



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