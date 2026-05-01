Stage de QI Gong Maison des associations salle du haut Lanvéoc
Stage de QI Gong Maison des associations salle du haut Lanvéoc dimanche 10 mai 2026.
Lanvéoc
Stage de QI Gong
Maison des associations salle du haut 4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Stage de découverte et de pratique du Qi Gong d’inspiration Taoïste .
Maison des associations salle du haut 4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 68 33 13 94
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English : Stage de QI Gong
L’événement Stage de QI Gong Lanvéoc a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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