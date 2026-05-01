Stage de QI Gong Maison des associations salle du haut Lanvéoc

Lanvéoc

Stage de QI Gong

Maison des associations salle du haut 4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Stage de découverte et de pratique du Qi Gong d’inspiration Taoïste .

Maison des associations salle du haut 4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 68 33 13 94

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English : Stage de QI Gong

L’événement Stage de QI Gong Lanvéoc a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime