Stage de qigong Larguez les amarres ! Hœdic lundi 6 juillet 2026.

Hœdic

Stage de qigong Larguez les amarres !

Hœdic Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-31

Entre Terre, Ciel et Océan, 5 jours sur l’ile d’Hoëdic pour renforcer notre enracinement et notre vivance à travers le qi gong, la marche et diverses surprises!

Pratiques en pleine nature, face à l’océan, rencontres avec les mégalithes et superbes balades. stage par demi journée pour laisser le temps à chacun de découvrir l’île d’Hoëdic , faire la sieste ou se baigner ! .

Hœdic 56170 Morbihan Bretagne +33 6 11 25 42 31

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English :

L’événement Stage de qigong Larguez les amarres ! Hœdic a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon