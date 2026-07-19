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AGENDA · Clohars-Carnoët

Stage de salsa et soirée latina Clohars-Carnoët

jeudi 30 juillet 2026 · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Quartier Libre
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Stage de salsa et soirée latina

Quartier Libre Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30 22:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Tous les jeudis de l’été animations par Julio Moré au Quartier Libre
– 19h30 Stage de salsa
– 20h30-22h30 Soirée latina

Entrée libre et gratuite.   .

Quartier Libre Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 18 70 

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English :

L’événement Stage de salsa et soirée latina Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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