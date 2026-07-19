AGENDA · Clohars-Carnoët
Stage de salsa et soirée latina Clohars-Carnoët
jeudi 30 juillet 2026 · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Stage de salsa et soirée latina
Quartier Libre Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30 22:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Tous les jeudis de l’été animations par Julio Moré au Quartier Libre
– 19h30 Stage de salsa
– 20h30-22h30 Soirée latina
Entrée libre et gratuite. .
Quartier Libre Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 18 70
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English :
L’événement Stage de salsa et soirée latina Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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