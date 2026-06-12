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Stage de sculpture en carton L’Îlot Bleu Quimperlé

Stage de sculpture en carton L’Îlot Bleu Quimperlé lundi 3 août 2026.

Lieu : L'Îlot Bleu

Adresse : 25 Rue Brémond d'Ars

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : lundi 3 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Quimperlé

Stage de sculpture en carton

L’Îlot Bleu 25 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 09:30:00
fin : 2026-08-05 12:30:00

Date(s) :
2026-08-03

Tous les matériaux mènent à la sculpture.
Le carton peut être utilisé aussi à cet effet.
Ici, on détermine une ossature, un squelette et après par collage, on travaille sur la forme.
Couper, déchirer, coller sont les maîtres mots de ce stage.   .

L’Îlot Bleu 25 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 95 31 79 56 

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English :

L’événement Stage de sculpture en carton Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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