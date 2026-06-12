Stage de sculpture en carton L’Îlot Bleu Quimperlé

Quimperlé

Stage de sculpture en carton

L’Îlot Bleu 25 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 09:30:00

fin : 2026-08-05 12:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Tous les matériaux mènent à la sculpture.

Le carton peut être utilisé aussi à cet effet.

Ici, on détermine une ossature, un squelette et après par collage, on travaille sur la forme.

Couper, déchirer, coller sont les maîtres mots de ce stage. .

L’Îlot Bleu 25 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 95 31 79 56

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English :

L’événement Stage de sculpture en carton Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS