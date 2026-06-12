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Stage de sculpture en plâtre L’Îlot Bleu Quimperlé

Stage de sculpture en plâtre L’Îlot Bleu Quimperlé mercredi 5 août 2026.

Lieu : L'Îlot Bleu

Adresse : 25 Rue Brémond d'Ars

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Quimperlé

Stage de sculpture en plâtre

L’Îlot Bleu 25 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Le plâtre est une matière depuis toujours utilisée en sculpture. Principalement utilisée pour mouler des pièces en argile, elle peut aussi se travailler directement sur une armature on obtient alors une œuvre sculpturale très rapidement.   .

L’Îlot Bleu 25 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 95 31 79 56 

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English :

L’événement Stage de sculpture en plâtre Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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