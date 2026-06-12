Stage de sculpture en plâtre L’Îlot Bleu Quimperlé
Stage de sculpture en plâtre L’Îlot Bleu Quimperlé mercredi 5 août 2026.
Quimperlé
Stage de sculpture en plâtre
L’Îlot Bleu 25 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Le plâtre est une matière depuis toujours utilisée en sculpture. Principalement utilisée pour mouler des pièces en argile, elle peut aussi se travailler directement sur une armature on obtient alors une œuvre sculpturale très rapidement. .
L’Îlot Bleu 25 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 95 31 79 56
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English :
L’événement Stage de sculpture en plâtre Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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