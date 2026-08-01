AGENDA · Urrugne
Stage de Self-Défense Urrugne
samedi 29 août 2026 · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
Stage de Self-Défense
Salle polyvalente Iturbidea Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29 16:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Stage de self défense suivi d’un goûter débat sur le thème de la gestion des conflits et de la self défense .
Salle polyvalente Iturbidea Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 97 35 03 oldschoolboxinggym64@gmail.com
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English : Stage de Self-Défense
L’événement Stage de Self-Défense Urrugne a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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