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AGENDA · Urrugne

Stage de Self-Défense Urrugne

samedi 29 août 2026 · Urrugne

Stage de Self-Défense Urrugne

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Salle polyvalente Iturbidea
Ville
64122 Urrugne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Urrugne

Stage de Self-Défense

Salle polyvalente Iturbidea Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29 16:30:00

Date(s) :
2026-08-29

Stage de self défense suivi d’un goûter débat sur le thème de la gestion des conflits et de la self défense   .

Salle polyvalente Iturbidea Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 97 35 03  oldschoolboxinggym64@gmail.com

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English : Stage de Self-Défense

L’événement Stage de Self-Défense Urrugne a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque

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