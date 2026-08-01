Informations pratiques

Urrugne

Stage de Self-Défense

Salle polyvalente Iturbidea Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:30:00

fin : 2026-08-29 16:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Stage de self défense suivi d’un goûter débat sur le thème de la gestion des conflits et de la self défense .

Salle polyvalente Iturbidea Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 97 35 03 oldschoolboxinggym64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de Self-Défense

L’événement Stage de Self-Défense Urrugne a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque