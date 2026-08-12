Stage de sérigraphie : personnalisation des textiles EESAB-site de Rennes Rennes
mardi 2 mars 2027 · EESAB-site de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Stage de sérigraphie : personnalisation des textiles EESAB-site de Rennes Rennes 2 et 3 mars 2027 Ille-et-Vilaine
À la découverte de la sérigraphie par l’impression textile
Envie de découvrir une nouvelle technique pour explorer votre créativité ?
Venez vous essayer à la sérigraphie textile et repartez avec un motif original imprimé sur vêtement !
À partir de dessins, de mots, de signes ou de formes simples, chacun prépare une image puis l’imprime à la main, en une couleur, sur t-shirt, tote bag ou tout autre textile apporté à l’atelier.
L’atelier permet de découvrir les bases de la sérigraphie tout en réalisant une pièce unique à porter.
Aucune expérience préalable n’est nécessaire.
Stage sérigraphie textile
École des Beaux-arts de Bretagne
Mardi 2 et mercredi 3 mars (9h-12h/14h-18h)
De la 6ème à la terminale
Inscription à partir du 11 janvier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-02T09:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-03T18:00:00.000+01:00
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https://www.eesab.fr/rennes/personnaliser-ses-textiles-en-serigraphie/
EESAB-site de Rennes 34 rue Hoche, 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
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