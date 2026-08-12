Informations pratiques

Stage de sérigraphie : réaliser une édition EESAB-site de Rennes Rennes 20 et 21 avril 2027 Ille-et-Vilaine

Venez découvrir la sérigraphie !

Curieux de la sérigraphie

Pendant deux jours, venez découvrir cette technique à travers une pratique manuelle, accessible et créative.

À partir de dessins et de découpages chacun expérimente la couleur, les superpositions et les effets d’impression.

L’atelier alterne découverte technique, recherche graphique et temps d’impression. Les essais, les décalages et les accidents font pleinement partie du processus !

À l’issue du stage,vous repartirez avec vos propres impressions et une petite édition réalisée collectivement.

Stage sérigraphie et édition

École des Beaux-arts de Bretagne

Mardi 20 et mercredi 21 avril (9h-12h/14h-18h)

Inscription à partir du 1er mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-04-20T09:00:00.000+02:00

Fin : 2027-04-21T18:00:00.000+02:00

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https://www.eesab.fr/rennes/fabriquer-une-edition-en-serigraphie/

EESAB-site de Rennes 34 rue Hoche, 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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