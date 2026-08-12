Stage de sérigraphie : réaliser une édition EESAB-site de Rennes Rennes
mardi 20 avril 2027 · EESAB-site de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Stage de sérigraphie : réaliser une édition EESAB-site de Rennes Rennes 20 et 21 avril 2027 Ille-et-Vilaine
Venez découvrir la sérigraphie !
Curieux de la sérigraphie
Pendant deux jours, venez découvrir cette technique à travers une pratique manuelle, accessible et créative.
À partir de dessins et de découpages chacun expérimente la couleur, les superpositions et les effets d’impression.
L’atelier alterne découverte technique, recherche graphique et temps d’impression. Les essais, les décalages et les accidents font pleinement partie du processus !
À l’issue du stage,vous repartirez avec vos propres impressions et une petite édition réalisée collectivement.
Stage sérigraphie et édition
École des Beaux-arts de Bretagne
Mardi 20 et mercredi 21 avril (9h-12h/14h-18h)
Inscription à partir du 1er mars
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-04-20T09:00:00.000+02:00
Fin : 2027-04-21T18:00:00.000+02:00
1
https://www.eesab.fr/rennes/fabriquer-une-edition-en-serigraphie/
EESAB-site de Rennes 34 rue Hoche, 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Rennes à la mer et au vert : Saint Cast Maison des Aînés et des Aidants Rennes 12 août 2026
- Rennes à la mer et au vert : Guérande Maison des Aînés et des Aidants Rennes 12 août 2026
- Rennes à la mer et au vert : Guérande, Maison des Aînés et des Aidants, Rennes 12 août 2026
- Rennes à la mer et au vert : Saint Cast, Maison des Aînés et des Aidants, Rennes 12 août 2026
- Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes 12 août 2026