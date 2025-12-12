Stage de sophrologie Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS

Vous avez le sentiment de manquer de confiance en vous pour mener à bien vos projets? Venez expérimenter un exercice de visualisation positive favorisant la reconnexion à vous-même, à vos capacités et ainsi retrouver le pouvoir d’agir en vous faisant confiance.

Renforcer votre confiance en vous. Un temps de pause pour relâcher les tensions et retrouver votre équilibre.

Le samedi 24 janvier 2026

de 14h00 à 15h15

payant Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS

https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr