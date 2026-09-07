UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dol-de-Bretagne

STAGE DE TAI CHI, STYLE LIU HE BA FA AVEC ASSOCIATION BRETONNE DE TAI CHI CHUAN, DOL-DE-BRETAGNE (35120), Dol-de-Bretagne

samedi 3 octobre 2026 · DOL-DE-BRETAGNE (35120) · Dol-de-Bretagne

STAGE DE TAI CHI, STYLE LIU HE BA FA AVEC ASSOCIATION BRETONNE DE TAI CHI CHUAN, DOL-DE-BRETAGNE (35120), Dol-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
DOL-DE-BRETAGNE (35120)
Adresse
BOULEVARD DE NORMANDIE - SALLE DES ARTS MARTIAUX - DOL-DE-BRETAGNE (35120)
Ville
35120 Dol-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit, pour adultes

STAGE DE TAI CHI, STYLE LIU HE BA FA AVEC ASSOCIATION BRETONNE DE TAI CHI CHUAN Samedi 3 octobre, 14h00 DOL-DE-BRETAGNE (35120) Ille-et-Vilaine

Gratuit, pour adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:15:00+02:00

Intégration aux autres débutants souhaitant découvrir un style ancien de tai chi.

DOL-DE-BRETAGNE (35120) BOULEVARD DE NORMANDIE – SALLE DES ARTS MARTIAUX – DOL-DE-BRETAGNE (35120) Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « gilles.beaumont0784@orange.fr »}]
Intégration aux autres débutants souhaitant découvrir un style ancien de tai chi.

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