STAGE DE TAI CHI, STYLE LIU HE BA FA AVEC ASSOCIATION BRETONNE DE TAI CHI CHUAN, DOL-DE-BRETAGNE (35120), Dol-de-Bretagne

Informations pratiques

STAGE DE TAI CHI, STYLE LIU HE BA FA AVEC ASSOCIATION BRETONNE DE TAI CHI CHUAN Samedi 3 octobre, 14h00 DOL-DE-BRETAGNE (35120) Ille-et-Vilaine

Gratuit, pour adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:15:00+02:00

Intégration aux autres débutants souhaitant découvrir un style ancien de tai chi.

DOL-DE-BRETAGNE (35120) BOULEVARD DE NORMANDIE – SALLE DES ARTS MARTIAUX – DOL-DE-BRETAGNE (35120) Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « gilles.beaumont0784@orange.fr »}]

Intégration aux autres débutants souhaitant découvrir un style ancien de tai chi.