Informations pratiques

Hambye

Stage de taille de pierre

Route de l’Abbaye Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21

En compagnie d’Alain Mainhagu, vous apprendrez à faire surgir de la pierre les motifs que vous aurez choisis. L’atelier est ouvert à tous néophytes comme tailleurs confirmés y trouveront l’occasion d’exprimer leur créativité. Vous repartirez avec une œuvre dont vous serez fiers ! Atelier destiné prioritairement au public adulte. Matériel fourni. 6 pers. maximum. Prévoir son pique-nique pour le déjeuner. Attention ! jauge limitée, pensez à réserver tôt au 02 33 61 76 92. .

Route de l’Abbaye Hambye 50450 Manche Normandie +33 2 33 61 76 92 abbaye.hambye@manche.fr

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English : Stage de taille de pierre

L’événement Stage de taille de pierre Hambye a été mis à jour le 2026-07-03 par Réseau Sites et Musées