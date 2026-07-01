Stage de taille de pierre Hambye
mardi 28 juillet 2026 · Hambye
Informations pratiques
Hambye
Stage de taille de pierre
Route de l’Abbaye Hambye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28
En compagnie d’Alain Mainhagu, vous apprendrez à faire surgir de la pierre les motifs que vous aurez choisis. L’atelier est ouvert à tous néophytes comme tailleurs confirmés y trouveront l’occasion d’exprimer leur créativité. Vous repartirez avec une œuvre dont vous serez fiers ! Atelier destiné prioritairement au public adulte. Matériel fourni. 6 pers. maximum. Prévoir son pique-nique pour le déjeuner. Attention ! jauge limitée, pensez à réserver tôt au 02 33 61 76 92. .
Route de l’Abbaye Hambye 50450 Manche Normandie +33 2 33 61 76 92 abbaye.hambye@manche.fr
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English : Stage de taille de pierre
L’événement Stage de taille de pierre Hambye a été mis à jour le 2026-07-03 par Réseau Sites et Musées
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