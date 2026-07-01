Stage de tennis de table, Gymnase Joliot-Curie, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Stage de tennis de table 17 – 21 août Gymnase Joliot-Curie Seine-Maritime

Tout public. 60 €/semaine. Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-17T09:30:00+02:00 – 2026-08-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T09:30:00+02:00 – 2026-08-21T17:00:00+02:00

Gymnase Joliot-Curie Rue Georges-Guynemer, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 97 84 13 »}]

L’Association stéphanaise de tennis de table organise un stage de tennis de table avec encadrement personnalisé, échanges et conseils de haut niveau. Semaine dédiée aux débutants. L’espace d’un été Sport