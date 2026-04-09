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Stage de tennis de table – Parkinson Salle Spécifique Tennis de Table Carpentier Paris

Stage de tennis de table – Parkinson Salle Spécifique Tennis de Table Carpentier Paris

Stage de tennis de table – Parkinson Salle Spécifique Tennis de Table Carpentier Paris lundi 20 avril 2026.

Lieu : Salle Spécifique Tennis de Table Carpentier

Adresse : 25 av de la porte d'Ivry

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : <p>En allant sur le site web</p>

Nous proposons un stage de tennis de table matin et/ou après-midi pour les personnes souffrantes de la maladie de Parkinson.

Stage de tennis de table pour les personnes atteintes de Parkinson
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h30
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 09h30 à 12h00
payant

En allant sur le site web

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T12:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T09:30:00+02:00_2026-04-20T12:00:00+02:00;2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:30:00+02:00;2026-04-21T09:30:00+02:00_2026-04-21T12:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:30:00+02:00;2026-04-22T09:30:00+02:00_2026-04-22T12:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:30:00+02:00;2026-04-23T09:30:00+02:00_2026-04-23T12:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T16:30:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:30:00+02:00

Salle Spécifique Tennis de Table Carpentier 25 av de la porte d’Ivry  75013 Paris
https://www.paris13tt.org/post/stages-printemps stages@paris13tt.org https://www.facebook.com/paris13tennisdetable/ https://www.facebook.com/paris13tennisdetable/


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