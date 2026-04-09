Stage de tennis de table – Parkinson Salle Spécifique Tennis de Table Carpentier Paris

Nous proposons un stage de tennis de table matin et/ou après-midi pour les personnes souffrantes de la maladie de Parkinson.

Stage de tennis de table pour les personnes atteintes de Parkinson

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 09h30 à 12h00

payant

En allant sur le site web

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T12:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T09:30:00+02:00_2026-04-20T12:00:00+02:00;2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:30:00+02:00;2026-04-21T09:30:00+02:00_2026-04-21T12:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:30:00+02:00;2026-04-22T09:30:00+02:00_2026-04-22T12:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:30:00+02:00;2026-04-23T09:30:00+02:00_2026-04-23T12:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T16:30:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:30:00+02:00

Salle Spécifique Tennis de Table Carpentier 25 av de la porte d’Ivry 75013 Paris

https://www.paris13tt.org/post/stages-printemps stages@paris13tt.org https://www.facebook.com/paris13tennisdetable/ https://www.facebook.com/paris13tennisdetable/



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