Stage de tennis de table – Parkinson Salle Spécifique Tennis de Table Carpentier Paris
Stage de tennis de table – Parkinson Salle Spécifique Tennis de Table Carpentier Paris lundi 20 avril 2026.
Nous proposons un stage de tennis de table matin et/ou après-midi pour les personnes souffrantes de la maladie de Parkinson.
Stage de tennis de table pour les personnes atteintes de Parkinson
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h30
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 09h30 à 12h00
payant
En allant sur le site web
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T12:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T09:30:00+02:00_2026-04-20T12:00:00+02:00;2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:30:00+02:00;2026-04-21T09:30:00+02:00_2026-04-21T12:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:30:00+02:00;2026-04-22T09:30:00+02:00_2026-04-22T12:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:30:00+02:00;2026-04-23T09:30:00+02:00_2026-04-23T12:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T16:30:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:30:00+02:00
Salle Spécifique Tennis de Table Carpentier 25 av de la porte d’Ivry 75013 Paris
https://www.paris13tt.org/post/stages-printemps stages@paris13tt.org https://www.facebook.com/paris13tennisdetable/ https://www.facebook.com/paris13tennisdetable/
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