Stage de tennis de table Perros-Guirec lundi 17 août 2026.

Perros-Guirec

Stage de tennis de table

Rue du Sergent l’Heveder Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-21 16:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Ouvert aux licenciés Tous clubs

À partir de 10 ans

Stage 1 semaine ou à la journée

Au programme

Préparation de la prochaine saison

– technique

– tactique

– physique

– services

– régularité

– déplacements

– panier de balles

– jeux

Prévoir un pique-nique pour le midi.

Infos & Inscriptions Marc Le Penven 06 62 30 80 87

Lieu Gymnase Yves Le Jannou .

Rue du Sergent l’Heveder Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 30 80 87

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English :

L’événement Stage de tennis de table Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de Perros-Guirec