Visite de la cidrerie Le Verger de Kernivinen Lieu dit de Kerambellec Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Visite de la cidrerie Le Verger de Kernivinen

Lieu dit de Kerambellec GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673 Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

François Le Jaouen vous invite à la cidrerie pour vous transmettre son savoir et sa passion. Vous saurez tout de la fabrication de son cidre artisanal ! La dégustation, offerte à l’issue de la visite, vous fera découvrir tous ses arômes fruités.

Visite guidée d’une durée de 1h, gratuite.

Réservation à l’Office de Tourisme sur place ou par téléphone.

Départs à 10h et à 11h15.

La visite est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Nos amis les chiens sont acceptés tenus en laisse. .

Lieu dit de Kerambellec GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673 Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite de la cidrerie Le Verger de Kernivinen Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de Perros-Guirec