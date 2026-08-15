Visite de la cidrerie Le Verger de Kernivinen Lieu dit de Kerambellec Perros-Guirec
lundi 17 août 2026 · Lieu dit de Kerambellec · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Visite de la cidrerie Le Verger de Kernivinen
Lieu dit de Kerambellec GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673 Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
François Le Jaouen vous invite à la cidrerie pour vous transmettre son savoir et sa passion. Vous saurez tout de la fabrication de son cidre artisanal ! La dégustation, offerte à l’issue de la visite, vous fera découvrir tous ses arômes fruités.
Visite guidée d’une durée de 1h, gratuite.
Réservation à l’Office de Tourisme sur place ou par téléphone.
Départs à 10h et à 11h15.
La visite est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.
Nos amis les chiens sont acceptés tenus en laisse. .
Lieu dit de Kerambellec GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673 Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15
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English :
L’événement Visite de la cidrerie Le Verger de Kernivinen Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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