Informations pratiques

Perros-Guirec

DJ Gab au Café Breton !

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:30:00

fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Quand le Café Breton n’est pas en mode dîner-spectacle le mardi ou en grande scène extérieure le vendredi, il passe en mode DANCEFLOOR tous les samedis de juillet et août !

De quoi venir danser sur vos sons préférés avec les meilleurs DJ du coin, à partir de 21h30 et jusqu’à 2h du matin.

Après tout, c’est les vacances ! Alors profitez-en pour faire la fête, retrouver les copains et enflammer la piste jusqu’au bout de la nuit.

Rendez-vous aux dates suivantes pour des sets endiablés et multigénérationnels :

11/07 DJ Faber G

18/07 DJ Family

25/07 DJ Gab

01/08 DJ Family

08/08 DJ Gab

15/08 DJ Gab

21/08 DJ Piombini

29/08 DJ Faber G = Soirée de fin de saison

Des classiques intemporels aux hits les plus festifs, il y en aura pour toutes les générations et toutes les envies !

Ouvert à tous !

Gratuit !

Sans réservation !

Alors, qui vient user ses chaussures sur la piste avec nous cet été ? .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement DJ Gab au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Perros-Guirec