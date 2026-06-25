Stage de théâtre ados Fère-en-Tardenois

Informations pratiques

Fère-en-Tardenois

Stage de théâtre ados

1 Rue de la Croix Poiret Fère-en-Tardenois Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Thomas Zuani et le Centre culturel Camille Claudel invitent les ados pour une semaine de vacances créatives Écrire pour jouer . Venez créer, jouer et partager une aventure unique ! ☀️

du mardi 7 au vendredi 10 juillet.

⏰ 11h 16h (tous les jours prévoir un pique-nique pour votre enfant ou vos enfants).

10 à 18 ans.

Centre Culturel Camille Claudel, 1 rue de la Croix Poiret, 02130 Fère-en-Tardenois.

20 participant·es maximum.

sur demande, en fonction du quotient familial (QF) sauf si participation au stage de février 26 et/ou d’octobre 25 et que vous avez déjà réglée l’adhésion.

improvisations, jeux scéniques, travail des personnages, diction et mise en scène dans une ambiance bienveillante et joyeuse.

​ , merci de nous écrire individuellement à compagniebandew@gmail.com en indiquant

– Le nom et le prénom de l’enfant

– Son âge

– Votre commune de résidence

– Un numéro de téléphone

– Votre QF (ou tranche de QF pratiquée au Centre Culturel) afin de vous transmettre le tarif correspondant ( ‘ é é à é é )

ℹ️​ , vous pouvez également joindre Thomas Zuani au 06 72 44 48 96

Centre culturel Camille Claudel

Thomas Zuani et le Centre culturel Camille Claudel invitent les ados pour une semaine de vacances créatives Écrire pour jouer . Venez créer, jouer et partager une aventure unique ! ☀️

du mardi 7 au vendredi 10 juillet.

⏰ 11h 16h (tous les jours prévoir un pique-nique pour votre enfant ou vos enfants).

10 à 18 ans.

Centre Culturel Camille Claudel, 1 rue de la Croix Poiret, 02130 Fère-en-Tardenois.

20 participant·es maximum.

sur demande, en fonction du quotient familial (QF) sauf si participation au stage de février 26 et/ou d’octobre 25 et que vous avez déjà réglée l’adhésion.

improvisations, jeux scéniques, travail des personnages, diction et mise en scène dans une ambiance bienveillante et joyeuse.

​ , merci de nous écrire individuellement à compagniebandew@gmail.com en indiquant

– Le nom et le prénom de l’enfant

– Son âge

– Votre commune de résidence

– Un numéro de téléphone

– Votre QF (ou tranche de QF pratiquée au Centre Culturel) afin de vous transmettre le tarif correspondant ( ‘ é é à é é )

ℹ️​ , vous pouvez également joindre Thomas Zuani au 06 72 44 48 96

Centre culturel Camille Claudel .

1 Rue de la Croix Poiret Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 44 48 96 compagniebandew@gmail.com

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English :

Thomas Zuani and the Camille Claudel Cultural Center invite teens to a week of creative summer camp called “Writing to Play.” Come create, play, and share a unique adventure! ??

? Dates: Tuesday, July 7 through Friday, July 10.

? ????????: 11 a.m. to 4 p.m. (every day—please pack a picnic lunch for your child or children).

? ??????: Ages 10–18.

? ???? Camille Claudel Cultural Center, 1 rue de la Croix Poiret, 02130 Fère-en-Tardenois.

? ?????? Maximum of 20 participants.

? ?????? Upon request, based on the family income quotient (QF), unless you participated in the February 26 and/or October 25 workshop and have already paid the membership fee.

?? ?????????: improvisation, stage games, character development, diction, and staging in a supportive and joyful atmosphere.

?? ???? ???? ????????, please email us individually at compagniebandew@gmail.com, including:

– The child’s first and last name

– Their age

– Your city of residence

– A phone number

– Your QF (or the QF bracket applicable at the Cultural Center) so we can provide you with the corresponding rate (???? ?? ?’???%E9???? ??? ?%E9?%E0 ?%E9??%E9?)

??? ???? ????? ????????, you can also contact Thomas Zuani at 06 72 44 48 96

Camille Claudel Cultural Center

L’événement Stage de théâtre ados Fère-en-Tardenois a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne